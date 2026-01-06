◆ 最多勝右腕にトレード移籍の可能性ミルウォーキー・ブリュワーズのフレディ・ペラルタ投手（29）に対し、ロサンゼルス・ドジャースら複数球団がトレード獲得に興味を示しているようだ。現地時間5日、『ジ・アスレチック』が報じている。ペラルタはブリュワーズと2020年に7年総額3000万ドルの延長契約を結び、今季がその最終年。昨季のナ・リーグ最多勝に輝いた実績に加え、今季年俸800万ドルという手頃な価格から、ドジャー