◆バレーボール・全日本高校選手権鎮西2―1愛工大名電（6日、東京体育館）春高バレーの男子2回戦で、初戦に臨んだ優勝候補の鎮西（熊本）が愛工大名電（愛知）に2―1（25―12、19―25、25―16）で勝ち、3回戦へ進出。全国総体と国民スポーツ大会に続く、高校3冠の偉業に向けて力強く一歩目を踏み出した。第1セット（S）からエースの一ノ瀬漣（2年）が豪快なバックアタックを決めるなど攻撃をけん引。岩下将大（3年）も要所