◆バレーボール・全日本高校選手権福岡女学院0―2文京学院大女（6日、東京体育館）春高バレーの女子2回戦で、初戦に臨んだ全国総体2位の福岡女学院（福岡）が文京学院大女（東京）に0―2（16―25、21―25）で敗れた。2大会ぶり2度目の出場での大会初勝利はならなかった。【春高バレーの結果＆組み合わせはこちら】第1セット（S）は相手の高いブロックと粘り強いレシーブに苦しんでペースをつかめなかった。立ち上がりから3