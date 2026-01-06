きょう、山形県新庄市のコンビニエンスストアの駐車場で、停まっていた乗用車１台を盗んだとして、戸沢村に住む４７歳の男が緊急逮捕されました。 【写真を見る】コンビニの駐車場で盗まれた車が駅の駐車場に...建築業の男(47)を緊急逮捕（山形・新庄市） 男は容疑を認めています。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、自称、戸沢村角川に住む建築業の男（４７）です。 警察によりますと、男はきょう午前６時４０分ごろ、新庄市