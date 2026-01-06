FC今治は１月５日、J２・J３百年構想リーグのユニフォームデザインを発表した。クラブの公式サイトによれば、デザインのコンセプトは「Wake Stripe2.0」。2024〜25シーズンのユニフォームテーマ「Wake stripe」を新たな解釈で表現したという。「一新されたデザインには、来島海峡を行き来する船舶が織りなす無数の航跡波（Wake）が表現されています。この航跡波は、ピッチを縦横無尽に駆け抜け、果敢にゴールへと向かう選手た