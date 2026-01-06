和歌山県でじっくり時間をかけて熟したみかんが収穫されています。温暖な気候の和歌山県田辺市では、“越冬木熟みかん”の収穫が最盛期を迎えています。越冬木熟みかんは、収穫を年明けまで延ばし、木につけたままじっくり熟成させるみかんです。日当たりが良く、霜や寒さを防げるため生産できるということで、濃厚な甘みが特長です。（生産者鳥山晃弘さん）「（今年は）天気も良かったので糖ものっているし、酸味もあっ