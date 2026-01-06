年が明け、消防は出初式、海上自衛隊は初飛行です。今回で７５回目となる「大阪市消防出初式」。隊員ら約１２００人が参加しました。（大阪市消防局長橋口博之さん）「使命達成にかける思いと気迫をご覧いただければと存じます」式では、住宅火災を想定した訓練や海に漂流した人をヘリコプターと消防救助艇で救出する訓練など、日ごろの成果を披露。式の最後には、ポンプ車などから一斉放水が行われました。一方、