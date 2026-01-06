兵庫県警はメリケンパークで年頭視閲式を行いました。兵庫県警の警察部隊約３００人が列をなして行進します。兵庫県警の年頭視閲式は神戸のメリケンパークで行われ、小西康弘本部長が職員の服装や装備品の状況などを点検しました。（兵庫県警小西康弘本部長）「常に県民目線で考え、対応せよということです。治安は警察だけで守れるものではなく、県民の皆さまの御理解・御協力が不可欠です」式では、全国大会で準優