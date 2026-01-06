今年で結成７０年を迎える県被団協の箕牧理事長らが平和公園を訪れ、核兵器廃絶への思いを新たにしました。 県被団協は被爆から１１年後の１９５６年に原爆被害に対する国家補償などの目標を掲げて結成されました。 結成から７０年となる節目の年を迎え、箕牧理事長らが原爆慰霊碑に献花し「『過ちを繰り返さない』ことが今を生きる私たちの使命です」などと核廃絶への思いを新たにしました」 県被団協 箕牧智之理事長「（先人