６日午前、中国地方で最大震度５強の地震があり、広島でも震度４を観測しました。この影響で山陽新幹線が停電し一時、運転を見合わせました。 午前１０時１８分ごろ鳥取県西部と島根県東部で震度５強を観測する地震がありました。 震源地は島根県東部で震源の深さは１０ｋｍ、地震の規模をあらわすマグニチュードは６．２と推定されています。 また、午前１０時２８分ごろにも同じ地域で最大震度５弱を観測する地震があり