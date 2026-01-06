東大阪市のコンビニで中学生を車ではね、けがをさせたとして、警察は７０代の男を逮捕しました。１月６日午後１時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニ店で「車が男性をはねてフェンスに突っ込んでいる」と近くにいた女性から消防に通報がありました。消防などによりますと、７０代の男が運転する乗用車が中学３年の男子生徒（１５）をはねて、そのまま駐車場のフェンスにぶつかったということです。男子生徒はうつ伏せの状態