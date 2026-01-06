2025年1年間の全国の交通事故による死者数が、統計が残る1948年以降で最も少なかったことがわかりました。警察庁によりますと、2025年1年間の全国の交通事故による死者は2547人で、2024年から116人の減少となり、統計が残る1948年以降で最も少なくなりました。また死亡した人の中で最も多いのは65歳以上の高齢者で、全体の半数以上を占めています。赤間二郎国家公安委員長は、「交通事故の死者の約半数は歩行中と自転車に乗車中の