日本テレビ森圭介アナウンサー（47）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。飼っていたハムスターが亡くなったと明かした。「飼っていたハムスターが空へ旅立った。2年以上生きてくれたから大往生だ。娘はわんわん泣き、息子はその悲しみをどうにか言葉にしようと懸命だった」と書き出した。「ほお袋に好物をためこみ、小さな体で必死に生きる彼は間違いなく我々の家族の一員だった。一緒に過ごした時間を振り返ると涙が出てくる