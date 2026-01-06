俳優でシンガー・ソングライターの京本政樹（66）が、6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。息子の京本大我（31）が所属するSixTONESのメンバーとの交流を明かした。京本はSixTONESメンバーについて「芸能界の後輩としてのお付き合いだったと思うんですよ。それが今は、はっきり言うと、『みんな息子だ』って」と接し方について語った。京本は「京さまって呼んでいただいてますけど、最近だと途中