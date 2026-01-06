４日に行われたイングランド・プレミアリーグでマンチェスターＵは、アウェイのリーズ戦で１−１ドローとなった翌５日にルベン・アモリム監督の解任を発表。その後任候補に注目が集まっている。英スポーツラジオ局『トークスポーツ』の電子版によると、現時点で名門マンチェスターＵの次期監督候補として急浮上しているのが、日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するクリスタルパレス監督のオリバー・グラスナー氏。昨季、クリスタルパ