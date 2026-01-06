１月６日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の『ベネズエラ暫定大統領「米に協力」一転、態度軟化」という記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事は、米軍が軍事作戦を展開してマドゥロ大統領を拘束した南米ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は４日、ＳＮＳで「米政府と協力」する用意があると明らかにした、とある。 「誰の植民地にもならない」と猛反発した前日から態度を一変させた