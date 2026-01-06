歌手の前川清が、６日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。２０１３年に亡くなった元妻・藤圭子さんとの思い出や、その娘の歌手・宇多田ヒカルについて語った。前川は藤さんと１９７１年に結婚、翌年離婚した。そして藤さんは海外へ。前川は藤さんについて「演歌とか歌を斜めから見てる。イヤとかなんかじゃなくて、多分ああいう雰囲気で歌われてても、心の中はロックがあったんでしょうね、彼女は