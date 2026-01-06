◆ニューバランスカップｉｎ時之栖▽決勝武南（埼玉）４―１藤枝東（静岡）（６日、静岡・時之栖スポーツセンター）決勝が行われ、藤枝東（静岡）は１―４で武南（埼玉）に逆転負けして優勝を逃した。藤枝東は前半３５分に先制した。ＭＦ山田樹（たつき、２年）が高い位置でボールを奪い、そのままドリブルで運んでシュート。１―０で迎えた後半も、山田が右サイドを突破するなど、優勢に試合を進めた。しかし同７分に同