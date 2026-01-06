桜島で連続噴火 噴煙1000ｍ 桜島の南岳山頂火口で6日午後3時58分に発生した噴火が、午後4時28分現在も続いていて、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。 午後4時28分現在、噴煙が火口から1000mの高さまで上がり、中量の噴煙が南に流れています。 その後、連続噴火は17時10分に噴火基準未満となったということです。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石