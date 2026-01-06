ゆめタウン三豊の駐車場（提供：香川県） 香川県危機管理課によりますと、6日午前に発生した島根県東部を震源とする地震で、香川県三豊市豊中町の商業施設「ゆめタウン三豊」の3階駐車場に設置している泡消火設備の配管が破損しました。 消火設備の周辺に駐車していた利用客の車4台に泡がかかりました。けが人は報告されていません。 この地震では、三豊市では震度4を観測しました。