香川県庁を訪れた、ヘアサロンSANDROの代表・櫻井勇介さん 2025年、美容技術を競う全国大会で優勝した高松市の美容師の男性が香川県の池田知事に報告しました。 池田知事を表敬訪問したのは、高松市でヘアサロン「SANDRO（サンドロ）」を営む櫻井勇介さん（40）です。櫻井さんは2025年10月、全日本美容技術選手権大会で「フリースタイルカット 競技の部」に香川県代表として出場しました。 ヘアカットに加え