４日、ハルビン西駅に停車中の「ハルビン氷雪大世界」をテーマとする高速鉄道列車Ｇ１２７６号。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月6日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」をテーマとする高速鉄道列車の第1便となるG1276号が4日、ハルビン西駅を出発し最終目的地の湖北省武漢駅に向かった。テーマ列車は、車両内外の随所にハルビン氷雪大世界に関するさまざまな装飾が施され、