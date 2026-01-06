こちらは、NASA＝アメリカ航空宇宙局の火星探査車「Perseverance（パーシビアランス）」が撮影した火星の光景。火星での探査開始から1618ソル（※）となる2025年9月8日に、ズーム対応カメラ「Mastcam-Z」を使って撮影されたもので、NASAのJPL＝ジェット推進研究所が2025年12月17日付で紹介しています。※…ソルは太陽日のこと。火星の1ソル＝約24時間40分。【▲ NASAの火星探査車「Perseverance（パーシビアランス）」が2025年9月8