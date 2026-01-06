今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５６円台を中心とする一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円９０～１５６円８０銭。 今週は９日の米１２月雇用統計が注目されているが、今晩は目立った経済指標は予定されていない。７日にはＡＤＰ雇用統計やＩＳＭ非製造業景況指数などの発表があり、様子見姿勢が強まる可能性もある。今晩はバーキン・リッチモンド連銀総裁の講演などが予