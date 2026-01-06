トーセイはこの日の取引終了後、子会社トーセイ・アセット・アドバイザーズが投資一任契約により運用管理するファンドが出資する投資ビークルを通じ、サンケイリアルエステート投資法人に対してＴＯＢを実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１口１２万５０００円。 買い付け予定数は４６万７０９９口（下限２４万７５６３口、上限設定なし）、買い付け期間は１月７日～２月１９日。ＴＯＢ