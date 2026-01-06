35mm F1.4 II Amazonのスマイルセールで、七工匠 7artisansの交換レンズ「35mm F1.4 II」が15%OFFの1万183円でセール中だ。 7artisansの35mm F1.4 IIは、APS-Cサイズ相当のセンサー向け大口径単焦点レンズ。発売は2025年8月。最短撮影距離は0.35mでフォーカシングはマニュアルのみ。セール対象のマウントはキヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサӦ