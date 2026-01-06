格闘家の朝倉未来（３３）が６日、都内で行われた「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎＡｗａｒｄ」に出席。大みそかのＲＩＺＩＮではＴＫＯ負けを喫したが、現役続行への強い思いを示した。朝倉は壇上の挨拶で、「僕も年末負けちゃったんですけど、またこのままじゃ終われないんで。絶対復活したいと思いますし、一緒に皆さんと頑張っていけたらいいかなと思ってるんで、今年もよろしくお願いします」と、言葉に力を込めた。大晦日