日本製鉄の今井正社長は６日、東京都内で開かれた日本鉄鋼連盟の新年賀詞交換会で報道陣の取材に応じ、２０２６年の為替水準について「大きなトレンドとしては円高に振れてもおかしくない」との見立てを明かした。日本銀行は２５年１２月に政策金利の引き上げを決定しており、輸出入に大きな影響を与える為替水準の動向に関心が集まっている。