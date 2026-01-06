森重航（左）、坂本花織日本オリンピック委員会（JOC）は6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団旗手に、スピードスケート男子の森重航（25）＝オカモトグループ＝を起用すると発表した。森重は前回北京五輪の男子500メートル銅メダリストで、2大会連続の出場。18日の結団式、壮行会は森重が欧州での合宿により出席できないため、フィギュアスケート女子の坂本花織（25）＝シスメックス＝が代行を務める。日本選手団の