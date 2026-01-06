打撃練習する中日・阿部＝ナゴヤ球場中日の阿部寿樹内野手が6日、ナゴヤ球場でティー打撃などに励み、4季ぶりの古巣復帰となる今季へ本格始動した。36歳のベテランは慣れ親しんだ施設での練習に「懐かしさもあり、不思議な気持ち」と笑顔。春季キャンプへ「あまり周りを見ず、けがをしないように準備する」と泰然と話した。4日には明大時代の同期で、楽天でプレーしていた島内さんの現役引退が発表された。昨季まで3年間、プロ