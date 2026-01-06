東京電力福島第1原発1〜4号機海側に建設された防潮堤＝2024年3月（東京電力提供）最大震度6強を観測した青森県東方沖の地震から8日で1カ月。今回の地震で津波注意報が出た福島県にある東京電力福島第1原発は、建屋地下に高濃度の汚染水がたまっており、津波で浸水すれば漏えいするリスクが残る。東電は防潮堤を増強したり、建屋の隙間をふさいだりしてきたが、汚染水を抜き取る抜本的な対策は道半ばだ。2011年3月11日の東日本