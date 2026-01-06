「東京ダービー」（６日、平和島）多羅尾達之（５２）＝東京・７９期・Ｂ１＝が６日の３日目１Ｒで１着。５コースまくりでシリーズ初白星を獲得した。レース後は「超うれしいです」と笑顔満開で、「エンジンは間違いなくいいと思う。一番いいのは行き足だけど、ターン回りも悪くない」と手応えもつかめていた。７日の４日目は２走１６点条件（準優進出ボーダーを得点率６・１４で想定した場合）の勝負だが、「勝機はあると思