アップルが「廉価版MacBook」を近いうちに投入すると取り沙汰されています。 台湾の調査会社・TrendForceによれば、アップルは廉価版MacBookを2026年春に発表するとのこと。このMacBookはエントリー（入門機）からミドルレンジ（中級機）の市場をターゲットとしており、「競争力のある価格」になる予定です。 これまでの情報によれば、廉価版MacBookには12.9インチのディスプレイと、「iPhone 16 Pro／Pro Max」にも搭載