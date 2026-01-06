セイコーウオッチは、1881年創業からの145周年を記念して、〈キングセイコー〉〈セイコー プロスペックス〉〈セイコー プレザージュ〉〈セイコー アストロン〉の4ブランドから限定モデルを発表した。セイコーの歴史的な足跡をたどる特別仕様で、2月6日に発売、価格は26万4,000円〜39万6,000円となる。創業から今日までの歩みをブランドごとに表現。キングセイコーはクラシックな意匠、プロスペックスはスポーツ性能、プレザージュ