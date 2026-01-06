俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』が、小学館より5月12日に発売されることが決まった。約6年ぶりの写真集となる。【写真】ちょこんと店番をする姿がかわいい町田啓太解禁カット（4点）東京、ソウル、台北を中心とした三つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセーも織り込まれることで町