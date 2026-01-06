マーベル最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』（全8話）が、28日からディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」で独占配信されることが決まった。主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”…と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優サイモン・ウィリアムズ（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）。日本配信日発表に合わせ、ヒーロー