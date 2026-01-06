米人気歌手のジャスティン・ビーバーが、1歳半の息子ジャック・ブルースと釣りに出かけた写真を公開。ジャスティンとおそろいのスウェットを着たジャック・ブルースの姿に、たまに会う親戚のような反応を見せるファンが続出している。【写真】はだしのあんよで歩く姿がかわいい！1歳半の息子ジャック・ブルースと釣りに出かけたジャスティン現地時間1月2日にインスタグラムを更新したジャスティン。公開された写真には、釣り