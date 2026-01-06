豊橋鉄道株式会社では６日、受験生をはじめ夢に向かって頑張る全ての人にエールを送る「受験生応援企画」を９日より実施すると発表した。本企画は、「夢叶う」という花言葉を持つ「ブルーローズ（青いバラ）」をテーマに、初めて豊橋市内３大学（愛知大学・豊橋技術科学大学・豊橋創造大学）と同時連携。応援メッセージを掲出した「夢応援・幸運のＢＬＵＥＲＯＳＥ（ブルーローズ）号」を運行する。また、５（ごう）・か・９