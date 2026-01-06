メ～テレ（名古屋テレビ） 国民民主党の連立政権入りについて、東海地方の労働組合のトップが否定的な立場を示しました。 連合愛知は6日、名古屋市内で「新春交礼会」を開きました。 支援している立憲民主党や国民民主党の国会議員のほか、構成組織などから約650人が出席しました。 可知洋二会長は今年の春闘について、「賃上げの確実な定着と、経済を好循環に回していく取り組みに注力したい」と述べました。 ま