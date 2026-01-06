フォーエバーヤングが１月６日、２０２５年ＪＲＡ賞の年度代表馬に輝いた。年度代表馬の投票は１２回目で、私も迷わずフォーエバーヤングに投票した。一方、毎年、必ず聞いてきた意見が「ＪＲＡ賞だから、ＪＲＡのＧ１で勝った馬でないと」。もちろん、そういう声があっても不思議はない。芝の国内Ｇ１勝ち馬に票が流れるとみていたが、２４８票のうち２２６票で予想を上回る得票率９１・１％。２０１６年の凱旋門賞からＪＲＡ海