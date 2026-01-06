お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「サンド屋台」（TBS系）に出演。“下積み時代”について語った。面白いトークをしたら絶品グルメをゲットできる企画「グルメ射的」で、“下積み時代”の話題になり、松井は「僕、下積みは…僕、父親が大和証券の副会長なんですけど」と切り出し、スタジオのメンバーから「下積みないやん！」「下積みなんかねえじゃん」「ナンバー2でしょ？？」