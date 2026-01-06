メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の神社で6日、今年の豊作などを祈願する新年恒例の「弓引き神事」がありました。 「弓引き神事」があったのは、熊野市の大馬神社です。 初めに弓を引く役と矢を拾う役の4人が川に入り、寒さに耐えながら身を清めました。 そして弓を引く役の2人が直垂と烏帽子を身に着け、矢を拾う役の2人が白装束に着替え、おはらいを受けた後、17m先の的に向かって矢が放たれました。 今年