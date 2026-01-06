log youが、4thデジタルシングル「変更線」を本日配信リリースした。新曲「変更線」は、可愛いイメージを超えて、“カッコよさ”を前面に打ち出した挑戦作だという。成長しながら新しい未来へ踏み出す、その境界線を越える瞬間を「そばで見ていてね」という想いとともに、心に響くサウンドで届ける楽曲に仕上がっているとのこと。また、log youは1月5日に開催された所属アイドルプロジェクト『PEAK SPOT』の主催イベント＜PEAK SPO