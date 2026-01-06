Ｊ１浦和は６日、埼玉スタジアムで新体制発表会見を行った。昨季は期限付き移籍先の京都から３年ぶりに復帰したＤＦ宮本優太は「昨季まで浦和にいた選手の話を聞くと、当たり前にできていたことが当たり前にできなくなっている、ようなことを話していたので、まずそういうところを変えていかないと」と厳しい表情を浮かべた。宮本は昨季、京都でセンターバック（ＣＢ）としてチームの３位躍進に貢献。前回の浦和在籍時は右サイ