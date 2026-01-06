岡山県庁 岡山県は、6日午前に発生した島根県東部を震源とする地震よる県内の影響（午後2時現在）をまとめました。岡山市で高齢者1人がけがをするなどしています。 岡山県のまとめによりますと、岡山市中区で、階段を下りていた85歳の女性が地震のアラートに驚いて転倒し、救急搬送されました。女性は背中に擦り傷、左の腕を打撲しました。軽傷とみられます。 また、玉野市で住宅1軒の屋根瓦が落ちて割れたほか、