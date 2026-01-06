アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨークの裁判所に出廷し、無罪を主張しました。一方、ベネズエラでは大統領代行が正式に就任し、今後の対応が注目されます。厳重な警備体制のなか、移送されるマドゥロ大統領。麻薬組織と共謀してコカインを密輸したなど4つの罪に問われていて、5日、ニューヨークの連邦地裁に出廷しました。廷内ではオレンジ色の囚人服の上に青いシャツを羽織り、通訳を聞くため