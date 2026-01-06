茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性が襲われてから1時間以内に死亡したとみられることがわかりました。警察は犯人に強い殺意があったとみて捜査しています。【写真を見る】水戸ネイリスト殺害事件 犯人に“強い殺意” 頭の傷は皮膚が裂けた状態…女性は襲撃後1時間以内に死亡か腕には妊娠中の腹を守るためについたとみられる傷も先月31日、水戸市加倉井町のアパートの玄関でネイリスト