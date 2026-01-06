日本共産党の委員長、議長を歴任し、“共産党の顔”として知られた不破哲三氏が、昨年12月30日に95歳で死去した。元日本共産党政策委員長の筆坂秀世氏が、その存在について語った「宮本顕治と不破哲三」（「文藝春秋」2022年8月号掲載）から一部を紹介します。【画像】卓球を楽しむ不破哲三と宮本顕治◆◆◆不破哲三の自宅を何度も訪れた御年92で今も党常任幹部会に名を連ねる不破哲三さんの自宅は、都心から車で高速を飛ばし