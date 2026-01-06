障害のある人に支給される国の障害年金について、日本年金機構の職員が、支給するかどうかの医師の判定記録を廃棄していたことが分かりました。障害年金は、病気やけがで仕事などが制限された場合に支給されるもので、支給するかどうかの判定は医師が行っています。きょう、厚生労働省は、日本年金機構の職員が障害年金の支給に関する医師の判定記録を廃棄していたと明らかにしました。職員が判定記録の廃棄後、別の医師に頼んで判