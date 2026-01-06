〈【独走スクープ】北海道・青森・岐阜・岡山で5連続放火！ 1.3億円保険金詐取グループの“卑劣な犯行の手口”「ただの火事じゃないなと…」〉から続く11月12日、道警は3人の男を逮捕した。彼らは全国で放火による保険金詐取を繰り返してきた“犯行グループ”だ。だが報じられていない事件がある。4月、富良野の火災現場で見つかった焼死体は彼らの仲間だったのだ。（全2回の2回目／最初から読む）【衝